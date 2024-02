Esperienza immersiva sul campo in attivià di PCTO: gli studenti della 5A IT del corso di Informatica e Telecomunicazioni guidati dal Prof. Giuseppe Callea, hanno partecipato ad un’attività formativa ad alto impatto tecnologico presso l’azienda Sferas Srl di Agrigento, scoprendo le ultime innovazioni nel settore. Dimostrazioni pratiche e progetti innovativi hanno svelato il lato pratico di quanto appreso a scuola. Incontro con professionisti e dirigenti aziendali: scambio diretto con i professionisti dell’azienda, fornendo insights preziosi e spunti per il futuro accademico e professionale dei nostri studenti. Collegamento tra studio e lavoro: un ponte tangibile tra l’apprendimento scolastico e la realtà del mondo del lavoro. Ringraziamenti speciali a Tony e Giuseppe Assenzo (co-founder dell’azienda), Rosario Manganella (Direttore tecnico), Paolo Di Stefano (Responsabile tecnico), Gabriel Margaglione, Daniele Avanzato, Angelo Bongiorno e Francesco Ferro (ex studenti della nostra scuola e tecnici affermati dell’azienda).