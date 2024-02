Valorizzazione del merito, ti presento il mio capolavoro. Premiati gli studenti che si sono distinti in progetti meritevoli dell’ Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia.” di Agrigento. La cerimonia svoltasi all’interno dell’Aula Magna dell’istituto è stata anche l’occasione per illustrare ai ragazzi e alle famiglie intervenute per l’open day, l’ampia offerta formativa e i progetti che l’Itec Leonardo Sciascia propone ai propri studenti, valorizzando le loro attitudini e offrendo loro la possibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi.