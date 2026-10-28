AGRIGENTO – C’è anche l’avvocato Salvatore Broccio, legato al territorio agrigentino, tra i candidati alla carica di componente laico del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Il suo nome compare nell’elenco ufficiale pubblicato dalla Camera dei deputati: la candidatura è stata presentata direttamente dall’interessato il 27 settembre 2026.

La procedura riguarda l’elezione di dieci componenti laici del CSM, un passaggio istituzionale di rilievo nazionale. Il voto è in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, alle 16.30, nell’Aula di Montecitorio.

La documentazione ufficiale riporta per Broccio la qualifica di avvocato e conferma la sua presenza nell’elenco dei candidati, senza anticipare l’esito della votazione.

I nomi in corsa per il CSM

L’elenco comprende avvocati, professori universitari e personalità con esperienze nelle istituzioni e nella politica nazionale. Tra i candidati figurano, tra gli altri, Antonio Di Pietro, Giuseppe Luigi Salvatore Cucca e Ciro Falanga.

Una pluralità di profili che testimonia la rilevanza della scelta parlamentare per un organo chiamato a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. L’inserimento nell’elenco, tuttavia, non equivale a un’investitura: saranno le votazioni a determinare gli eletti.

Agrigento guarda alla partita nazionale

In questo scenario si inserisce la candidatura di Salvatore Broccio, il cui nome porta anche il territorio agrigentino all’attenzione di una procedura istituzionale di primo piano.

La presenza di un avvocato legato ad Agrigento tra gli aspiranti componenti laici del CSM rappresenta un elemento di interesse per la realtà locale, coinvolta indirettamente in una partita che si gioca ai vertici delle istituzioni nazionali.

Sarà il Parlamento in seduta comune a stabilire quali candidati otterranno il consenso necessario per entrare nel Consiglio. L’attenzione resta quindi puntata sul voto di oggi, dal quale emergerà l’esito della candidatura di Broccio e degli altri aspiranti.

Come si eleggono i componenti laici del CSM

L’articolo 104 della Costituzione stabilisce che un terzo dei componenti del CSM sia eletto dal Parlamento in seduta comune, scegliendo tra professori ordinari universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

L’elezione richiede una maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea nelle prime due votazioni e dei tre quinti dei votanti dal terzo scrutinio. Un sistema che rende determinante il confronto tra i gruppi parlamentari e la ricerca di un consenso ampio sui candidati.

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