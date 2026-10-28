Via Atenea, stop ai cantieri per Natale: lavori sospesi dal 1° dicembre al 6 gennaio

AGRIGENTO – Via Atenea libera dai cantieri durante le festività natalizie. I lavori per l’adeguamento e l’efficientamento della rete idrica saranno sospesi dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. La conferma è arrivata dalla Direzione dei lavori, al termine delle interlocuzioni con l’Amministrazione comunale.

La sospensione punta a garantire una maggiore fruibilità del centro storico nel periodo natalizio, quando via Atenea rappresenta uno dei principali punti di riferimento per lo shopping, le passeggiate e le iniziative legate alle festività. Una pausa pensata per limitare i disagi a residenti, commercianti e visitatori in un momento importante per la vita economica e sociale della città.

A darne notizia è la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici del Comune di Agrigento, Maria Miccichè, che ha seguito il confronto con i soggetti coinvolti nell’esecuzione degli interventi.

Via Atenea, allo studio tecniche di scavo alternative

La sospensione natalizia non è l’unica novità. In vista della ripresa dei lavori, il Consorzio affidatario, insieme alla Direzione dei lavori, sta valutando la fattibilità tecnica di adottare metodologie operative alternative allo scavo a cielo aperto.

L’obiettivo è ridurre l’impatto del cantiere sulla viabilità e sulla quotidianità del centro storico, limitando per quanto possibile i disagi per chi vive, lavora o frequenta la zona. Le eventuali soluzioni dovranno essere valutate sotto il profilo tecnico prima di una loro possibile applicazione.

Da via Garibaldi a via Unità d’Italia, monitoraggio sugli altri cantieri

L’attenzione dell’Amministrazione comunale resta alta anche sugli altri interventi in corso in città, da via Garibaldi a via Unità d’Italia. Il confronto con la Direzione dei lavori prosegue con l’obiettivo di contenere i disagi per residenti, commercianti e attività economiche e seguire l’avanzamento delle opere secondo il cronoprogramma previsto.

«Il dialogo costante e il confronto serrato con la Direzione dei lavori e le imprese hanno portato a un risultato importante per la nostra comunità – sottolinea Maria Miccichè –. Da un lato consentiamo di vivere il Natale nel centro storico senza l’impatto dei cantieri lungo via Atenea, dall’altro stiamo valutando soluzioni tecniche per rendere i lavori il meno invasivi possibile per residenti e visitatori».

L’assessora ribadisce inoltre l’attenzione verso tutti i quartieri interessati dagli interventi, riconoscendo i disagi che i lavori comportano per cittadini e attività economiche. L’obiettivo, sottolinea, è portare a termine opere indispensabili per il futuro della città, riducendo al minimo le ripercussioni sulla vita quotidiana.

La sospensione dei lavori in via Atenea consentirà dunque di affrontare il periodo natalizio senza la presenza del cantiere, mentre resta aperta la valutazione di soluzioni tecniche per rendere meno impattante la prosecuzione dell’intervento alla ripresa delle attività.

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