Coronavirus, volti noti di Agrigento in campo per l’Asp

I volti noti agrigentini, dalle rispettive quarantene domiciliari, scendono simbolicamente in piazza per un progetto di solidarietà a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento alle prese con l’emergenza coronavirus.

Piero Barone, tenore de Il Volo; la “iena” Silvio Schembri; gli attori Gianfranco Iannuzzo e Sergio Friscia; i cantautori Lello Analfino dei Tinturia e Daniele Magro insieme allo chef pluristellato Pino Cuttaia hanno realizzato un video in cui invitano i cittadini a collegarsi alla piattaforma gofundme per esprimere il proprio sostegno a favore degli ospedali della provincia agrigentina dove, nel caso di esplosione dell’emergenza coronavirus, il sistema sanitario potrebbe trovarsi in grande difficoltà per la carenza di posti letto di terapia intensiva.