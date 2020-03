Coronavirus, anziana di Montallegro risultata positiva. Non usciva da casa da anni

Aumentano i casi di Coronavirus in provincia di Agrigento. L’ultimo in ordine di tempo una 92enne di Montallegro, ricoverata all’ospedale di Ribera. L’anziana sarà trasferita in un’altra struttura siciliana. La donna, dalle prime notizie giunte dal presidio ospedaliero riberese, non usciva da casa da diversi anni. Dove è stata contagiata resta un mistero. Tutti quelli che hanno avuto “contatti” con la donna sono stati messi in quarantena.

LEGGI ANCHE: Coronavirus ad Agrigento, facciamo il punto – VIDEO