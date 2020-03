Coronavirus, in giro per le strade: rafforzata vigilanza all’albergo dei migranti

E’ stata rafforzata la vigilanza all’albergo, trasformata in struttura di accoglienza, tra Porto Empedocle e Realmonte, dove sono ospiti circa un centinaio di migranti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste agrigentine. Ai carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza si è aggiunto l’Esercito.

La gente segnala immigrati, che violando le regole imposte per arginare il contagio dal Coronavirus, se ne vanno in giro per le strade come se nulla fosse.

I migranti sono stati fotografati mentre passeggiano tranquillamente, e tra questi ci sarebbe qualcuno che avrebbe violato l’isolamento.