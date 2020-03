CORONAVIRUS: TRE NUOVI CASI POSITIVI A CALTANISSETTA

Tre nuovi casi di coronavirus nel nisseno. Hanno dato esito positivo tre tamponi effettuati nei confronti di altrettante persone e i cui risultati si attendevano nelle ultime ore. Si tratta di un uomo di Licata trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in condizioni ritenute critiche e che attualmente si trova in Terapia intensiva. Risultato positivo al Covid-19 anche un collega del 58enne nisseno morto nei giorni scorsi a causa di una polmonite provocata dal coronavirus. L’uomo attualmente si trova a casa in isolamento domiciliare con una sintomatologia molto leggera. Infine, il terzo tampone positivo e’ quello eseguito su un 32enne di San Cataldo, attualmente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale e che manifesta una leggera dispnea. La direzione generale dell’Asp informa che sono state adottate tutte le misure previste per l’isolamento di familiari e contatti dell’uomo. Sempre l’Azienda sanitaria rende noto che in serata sono pervenuti anche dieci tamponi risultati negativi dei 21 di cui si attendeva l’esito. Domani sara’ fatto il punto in attesa dei test non ancora pervenuti. I casi nel Nisseno, a parte il 58enne deceduto salgono a quattro. Stamane, era risultato positivo anche un uomo di Niscemi. (ITALPRESS).