Coronavirus, 52enne licatese positivo al Covid-19. E’ ricoverato a Caltanissetta

Un 52enne di Licata è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo si trova ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove era giunto questa notte. L’esito del tampone è arrivato in serata. Secondo notizie del nosocomio nisseno è ricoverato in Rianimazione, in gravi condizioni.

Sempre all’ospedale di Caltanissetta è arrivato l’esito di una decina di test negativi. Positivo, invece, quello del licatese, e di altri due nisseni.