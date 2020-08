Coronavirus, torna da vacanza a Malta: positivo ragazzo favarese

C’è un caso di Coronavirus anche a Favara. Tampone positivo per un ragazzo tornato da una vacanza a Malta. Ha pochi sintomi e sta bene. Si trova in isolamento a casa. Effettuati i tamponi ad altre persone venute a contatto con il giovane. Tra cui i tre compaesani e compagni del viaggio del giovane contagiato. Anche gli altri tre favaresi si trovano in isolamento, e aspettano l’esito del tampone. “Non siamo fuori pericolo” dice il sindaco di Favara Anna Alba. “Chi proviene da Malta, Spagna, Grecia e Croazia, deve immediatamente sottoporsi al test. Prendete esempio dai quattro ragazzi tornati da Malta, che sono stati responsabili, ed hanno sin da subito attivato le procedure dell’isolamento”, conclude il primo cittadino.