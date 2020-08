Coronavirus, tampone positivo per diciottenne rientrato da vacanza

C’è un uovo caso di Coronavirus a Sciacca. Lo ha confermato il sindaco Francesca Valenti. Si tratta di un diciottenne appena rientrato da un viaggio all’Estero. Ha manifestato alcuni sintomi e da qui la decisione di sottoporsi al tampone, risultato positivo.

Adesso si trova in isolamento nella sua abitazione, mentre il resto della famiglia è stata messa in quarantena. Le Autorità adesso stanno cercando di ricostruire tutti i contatti del giovane per potere evitare la diffusione del focolaio.

Oltre ai migranti sbarcati risultati contagiati, salgono a 8 gli agrigentini o persone residenti in provincia di Agrigento che hanno contratto il Covid19 tra luglio e agosto. Si tratta di tre giovani rientrati da una vacanza a Malta (uno di Agrigento e gli altri due di Porto Empedocle); l’emigrato in Belgio tornato per le ferie estive a Santa Elisabetta; uno studente di San Giovanni Gemini rientrato dalla Lombardia; la donna rumena residente a Cattolica Eraclea, e una seconda donna di origini romene.