Coronavirus, tanti cittadini non rispettano le regole. In volo elicottero della polizia

In questi ultimi giorni non tutti i cittadini di Agrigento e provincia hanno capito che restare a casa è fondamentale per uscire il prima possibile dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Ancora tanta gente in giro, e file davanti ai supermercati della città capoluogo, e in alcuni centri della provincia. E tanti i posti di controllo sulle strade da parte di carabinieri, polizia di Stato e polizia Municipale, per fare rispettare i decreti del Governo nazionale e regionale.

In volo in questi giorni anche un elicottero della polizia di Stato, per segnalare la presenza di assembramenti, auto e cittadini, che non rispettano le regole.