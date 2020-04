Si stacca intonaco soffitto di una casa, tanta paura per una famiglia

Non basta il timore per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Momenti di paura per una famiglia agrigentina residente, in uno stabile, nel quartiere di Villaseta.

Si è staccato un pezzo di intonaco dal soffitto, finito sul pavimento di una stanza dell’abitazione. Solo per puro caso i calcinacci non hanno colpito i componenti del nucleo familiare.

Si sono vissuti momenti di panico. E’ stato dato l’allarme al 112. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno rimosso altre porzioni pericolanti, occupandosi anche della messa in sicurezza.