Napoli, nasce la Confederazione Sindacati Lavoratori Europei.

E’ stata costituita a Napoli e opererà sia in Italia che all’estero, la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (C.S.L.E.) i cui principi fondamentali sono legati la tutela dei lavoratori pubblici e privati. E’ un organizzazione sindacale libera, indipendente ed apartitica, che ha fra i suoi scopi quello di mantenere sempre la sua originaria e naturale caratteristica confederale e di autonomia. Per quanto concerne la struttura, all’interno di CSLE sono stati costituiti i Centri di assistenza fiscale, il Patronato, lo sportello donna, quello psicologico e medico legale. C’è anche un servizio di consulenza legale per i propri assistiti in caso di controversie. In particolare tale servizio è esteso ai lavoratori di vari comparti come, istruzione, medicina, ferrovie, forze di polizia, metalmeccanici, partite iva e pensionati. Componenti della segreteria nazionale sono Antonio Labate, Paolo De Rosa, Angela Maria Cavallaro, Antonino Randisi e Venera Carmela Labate. La CSLE ha già avviatoin queste settimane, un rapporto con ASSO, confederazione datoriale che raggruppa in Italia micro, piccole e medie imprese, professionisti, manager e migliaia di soggetti imprenditoriali, al fine di costruire un rapporto federativo, nell’interesse del lavoratori del settore pubblico e privato aderenti alle due organizzazioni.