Coronavirus: sospesa la festa della Mandorlara 2020

“A causa dell’ordinanza n°20 emessa dal Sindaco di Agrigento in data 24 febbraio 2020, ordinanza che ha sospeso tutte le attività relative alla realizzazione del 75° festival del mandorlo in fiore, anche la Mandorlara 2020 e i relativi eventi ad essa annessi (showcooking e happy hour) risultano sospesi”. Lo denuncia l’ideatore e coordinatore dell’evento Totò Collura.

“Le strutture delle attività di ristorazione aderenti all’evento possono continuare la proposta del menù – dice Collura – che valorizza la mandorla nei piatti, condividiamo in particolare la volontà della Lady chef Antonella Chiona nel suo ristorante il Kenia di Porto Empedocle e invitiamo tutta la ristorazione del territorio a reagire con azioni concrete per affrontare il difficile momento che la crisi sanitaria ha posto in essere”.

“Ci aspettano momenti molto difficili e serve una fortissima capacità di reazione per contenere danni economici gravi, forza Agrigento reagiamo!” ha concluso.