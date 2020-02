Perconti (M5S): Reddito di Cittadinanza è una misura attiva per il lavoro

“Il reddito di cittadinanza è una misura che si colloca nell’ambito delle Politiche attive del Lavoro, non contempla l’assistenzialismo ma un piano di formazione e di reinserimento occupazionale del percettore; ad esempio i PUC destinati ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono iniziative di valore sociale, preziose per la comunità intera” – così comunica Filippo Perconti, deputato del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, componente della commissione attività produttive.

“L’obiettivo di questi progetti è far sentire il cittadino una reale risorsa, svolgere lavori utili per la collettività contribuisce al miglioramento e alla gestione del bene pubblico, fa sì che il lavoratore non si senta distante dal mondo del lavoro, inoltre vorrei rimarcare un dato importante: quasi 40.000 persone che ricevono il Reddito hanno trovato un lavoro, in Sicilia ha coinvolto 453.870 persone – prosegue il portavoce – per continuare a incrociare domanda e offerta di lavoro, saranno rafforzate le funzionalità dei centri per l’impiego, grazie all’assunzione di 11.600 nuovi operatori”.

“Finalmente entriamo nella parte più concreta delle misure collegate al Reddito di Cittadinanza, azione fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, abbiamo posto un punto di partenza e prodotto un impatto sulle disuguaglianze sociali e sulla povertà, che rimette in circolo risorse per il mercato del lavoro” – conclude Perconti.