Coronavirus, sindaco di Montevago: ”15.000 mila mascherine in arrivo dalla Cina per tutti i cittadini”

“Abbiamo contattato direttamente un’azienda cinese e abbiamo ordinato un numero ingente di mascherine, per la precisione 15.000, tutti i montevaghesi ne saranno forniti”. Lo ha fatto sapere in un videomessaggio su Facebook il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo. Già da una ventina di giorni a Montevago vengono distribuite le mascherine realizzate artigianalmente da diverse donne del posto che hanno offerto volontariamente il loro contributo per contenere il diffondersi del virus Covid-19.