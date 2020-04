Al culmine di lite uccise il figlio di 24 anni, pescatore torna in libertà

Nel maggio di cinque anni fa ha ucciso il figlio Marco di 24 anni con una coltellata. Il pescatore empedoclino Pietrino Falzone, di 63 anni, è stato scarcerato, così come ha disposto il Tribunale di Sorveglianza di Palermo. I giudici hanno disposto nei suoi confronti alcune prescrizioni legate ad orari di rientro, ma potrà tornare a lavorare sul peschereccio. L’empedoclino era stato condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

Due anni fa era stato arrestato dai poliziotti del Commissariato “frontiera” di Porto Empedocle, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Palermo, con il quale l’uomo doveva scontare 5 anni, 1 mese e 2 giorni di reclusione. Con 2 anni d’anticipo è stato rimesso in libertà.