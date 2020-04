Video bella Ciao del Coro Polifonico Magnificat di Agrigento

“Stamattina mi son svegliato e ho trovato l’invasor”: un nemico subdolo ed invisibile, che può annidarsi anche nelle persone a noi care e che ci stanno più vicine. Un nemico dotato di armi potentissime, fronteggiato però da uno straordinario esercito di partigiani: i nostri medici, infermieri, operatori sanitari. E poi le Forze dell’Ordine, chiamate ad imporci le pesanti limitazioni alla nostra libertà, perché ad oggi costituenti la principale e più efficace arma di difesa.

Ed infine, i partigiani più valorosi: quelli “morti per la libertà”! Quelle 25.000 vittime che si sono immolate per noi, ciascuna offrendo il proprio contributo alla sempre maggiore conoscenza del nemico, al fine di imparare a fronteggiarlo e sconfiggerlo, per riconquistare la nostra libertà.

Ecco allora la nuova Resistenza; il nuovo ed aggiornato senso della Festa della Liberazione.

La musica, il canto e l’arte in genere stanno confermando di avere uno straordinario potere esorcizzante, capace di sollevare lo spirito e di essere ugualmente in grado, anche in tempo di quarantena, di farci rimanere uniti e sentire vicini; insomma, di darci la forza per fronteggiare il nemico.

E’ proprio questo lo spirito che contrassegna e caratterizza quest’inedita versione della celeberrima “Bella Ciao” da parte del Coro Polifonico Magnificat di Agrigento, in cui la “bella” è la nostra amata Italia; spirito magistralmente colto dal Maestro Sergio Criminisi, che ha offerto il proprio contributo straordinario a mezzo di alcune sue opere già note, cui si aggiunge una mirabile chicca ideata per l’occasione.