Oggi è meglio comprare casa o prenderla in affitto? 

Ci sono tre importanti motivi per cui comprare casa non è come prenderla in affitto. Vediamo quale tra le due opzioni conviene al giorno d’oggi.

Quando siamo in cerca di un nuovo immobile per poterlo abitare, o perché ci siamo trasferiti in un’altra regione (città, quartiere o altro) o perché prima stavamo da soli e adesso stiamo andando a convivere o perché abbiamo bisogno di uno spazio assai più grande (oppure più piccolo), le opzioni che abbiamo di fronte sono due: comprare casa oppure prenderla in affitto.

Cos’è meglio scegliere al giorno d’oggi? In realtà, non esiste una risposta assoluta, perché se ci fosse sarebbe possibile fare soltanto una delle due cose. Non c’è un motivo che valga per tutti, nella stessa maniera, che ci possa spingere a comprare o ad affittare.

Ovviamente questa decisione, che non prenderemmo certo alla leggera, dipende soprattutto da quelle che sono le nostre possibilità e disponibilità economiche. Perché ad esempio (ma più avanti ne parleremo meglio) se abbiamo un lavoro abbastanza sicuro per poterci permettere un affitto garantito, potremmo non avere comunque i requisiti per richiedere il mutuo dalla banca.

Una cosa è certa, ci vuole una busta paga per poter fare entrambe le cose, ma mentre nel primo caso basta semplicemente quella, nel secondo è indispensabile dare al proprietario (come alla banca e all’agenzia immobiliare) delle garanzie in più: tipo le spalle coperte da un garante, un contratto in regola a tempo indeterminato, una buona base finanziaria con reddito abbastanza alto e fisso.

In pratica, non è semplice acquistare casa e, di certo, non è per tutti. Ma se dobbiamo parlare soltanto di vantaggi per coloro che, trovandosi nella stessa situazione economica e potendosi permettere quello che vogliono, devono scegliere, e sono indecisi, se sia meglio per loro comprare casa oppure prenderla in affitto, allora dobbiamo ammettere che oggi tra le due opzioni la prima è sempre quella più conveniente.

Chi dice che comprare casa non conviene in determinati periodi non si rende conto che, purtroppo, gli immobili non sono più un buon investimento da molto tempo. Perché se si tratta di questo, di soldi da investire, l’acquisto cieco di una proprietà immobiliare si rivelerà sempre un catastrofico fallimento.

Al contrario, per una soluzione abitativa, acquistare messo a confronto con l’affittare è sempre, in qualsiasi periodo o anno, ma soprattutto oggi, una buona decisione da prendere, saggia e giusta.

Ricordiamo, appunto, che neppure l’affitto è per tutti e, sebbene ci vogliano meno credenziali per affittare una casa piuttosto che per comprarla, meno scartoffie da firmare e di certo non bisogna mettere di mezzo un notaio, d’altra parte chi non ha le risorse economiche per pagare comunque un prezzo fisso mensile non può permettersi neppure questo tipo di soluzione.

In alcuni casi, soprattutto se si hanno dei risparmi messi da parte per occasioni come questa, la rata mensile del mutuo di un locale abitativo può risultare molto più bassa rispetto a un eventuale affitto.

Mentre, infatti, il valore del mutuo dipende in gran misura dal valore effettivo dell’immobile; il proprietario che mette la sua casa in affitto può decidere di darla al prezzo mensile che vuole, che sia meno di quanto chiederebbe qualcun altro oppure molto più di quanto sarebbe considerato ragionevole.

Fino a questo punto abbiamo analizzato la questione in maniera generica:ora andremo più nello specifico e andremo a vedere e ad analizzare entrambe le opzioni. In ogni caso una persona sia che decida di comprare una casa e sia che opti per prenderla in affitto ha uno strumento a disposizione per valutare le varie possibilità e cioè Internet.

Comprare casa:pro e contro

Acquistare una casa specialmente per una famiglia può avere anche dei risvolti psicologici significativi: questo vuol dire che può dare una stabilità, un senso di sicurezza e significa anche mettere radici.

Una famiglia che cambia continuamente abitazione e paga un affitto potrebbe avvertire un senso di instabilità, precarietà e queste sono sensazioni che non aiutano a costruire una qualità della vita quotidiana soddisfacente.

Ma bisogna considerare anche l’aspetto economico: chi ha dei soldi da investire sull’acquisto della prima casa avrà dei vantaggi a medio e lungo termine. Infatti avrà un posto che sarà per sempre suo, che potrà modificare e ristrutturare a suo piacimento ed eventualmente, nel caso in cui vorrà cambiare città per motivi di lavoro o personali, potrà sempre rivenderlo o affittarlo.

Gli svantaggi sono facili da comprendere: innanzitutto bisognerà prendersi carico per tanti anni del peso di un mutuo, senza avere la certezza di poter recuperare i soldi nel caso in cui si decida di rivendere l’immobile.

Inoltre ci si potrebbe sentire costretti a rimanere in quel posto per tanto tempo: infine i soldi spesi potrebbero precludere alla persona che ha comprato la casa ,altri importanti investimenti.

I vantaggi di affittare una casa

Gli svantaggi di affittare un immobile li abbiamo già accennati prima e riguardano la precarietà che si potrebbe provare ma non solo. Anche dal punto di vista economico questa soluzione può essere negativa nel lungo termine in quanto i soldi spesi andrebbero a essere potenzialmente superiori a quelli di un mutuo.

Ma anche i vantaggi sono chiari: infatti parlando sempre di soldi chi paga l’affitto per un appartamento avrà soldi a disposizione per fare altri investimenti importanti e che possono riguardare la sua vita personale e professionale.

Inoltre ci sono tante persone, soprattutto single e giovani, che amano o hanno necessità di cambiare città spesso e quindi per loro affittare un immobile è la soluzione migliore!