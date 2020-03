Coronavirus. Sbarcati e alloggiati in albergo in quarantena, migranti visti in giro: la gente protesta

Sono sbarcati a Lampedusa, e da tre giorni trasferiti e alloggiati in un albergo tra Porto Empedocle e Realmonte, e posti in quarantena.

Ma non tutti degli 82 migranti resta all’interno della struttura. Sarebbero stati visti in giro fra contrada “Durrueli” e il Villaggio Bellavista, alla periferia di Porto Empedocle.

Gli abitanti dei due rioni non hanno creduto ai loro occhi e protestano. Diverse segnalazioni sarebbero giunte al numero di emergenza.