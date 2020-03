Coronavirus, gli esperti: “Ai primi di aprile possibile alcune migliaia di ricoverati”

Il picco dei contagi da Coronavirus in Sicilia secondo gli esperti del Ministero e della Protezione civile nazionale dovrebbe avvenire ai primi di aprile e con numeri di possibili ricoveri di circa 2.500 persone.

Per questo motivo il governo Musumeci è alle prese con una corsa contro il tempo per l’allestimento di posti letto dedicati ai contagi da Covid-19.

Non resta che sperare (e pregare) che possa essere una previsione sbagliata.