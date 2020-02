Coronavirus, salta la trasferta della Fortitudo Agrigento

Il coranavirus ferma anche la pallacanestro. La Federazione Italiana, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti. Salta quindi la partita di domenica per la MRinnovabili, che doveva essere impegnata a Tortona per l’ultima della stagione regolare. Cagnardi e compagni ne approfittano per rifiatare. La situazione viene ritenuta in evoluzione per i match del 25° turno di A-2 che aveva in programma diversi posticipi a causa della finestra FIBA per le nazionali. Erano stati già rinviati a seguito delle misure a contenimento dell’emergenza Coronavirus gli incontri del girone Ovest tra Biella e Scafati e tra Bergamo a Capo d’Orlando.

Agrigento, reduce dalla vittoria schiacciante su Napoli, l’idea di riposare un turno ed evitare inutili rischi non dispiace affatto.

Intanto la squadra ha potuto analizzare in sala video la bella prestazione di domenica.