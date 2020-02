Coronavirus, i contagiati sono giÃ  tre. Comitiva in quarantena in albergo

E’ risultata positiva al Coronavirus una turista di Bergamo in vacanza a Palermo, che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale “Cervello” per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo ha confermato anche la Regione siciliana che dice: “Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”. E’ stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.

Sono 29 le persone che fanno parte del gruppo della donna di Bergamo risultata positiva al Coronavirus a Palermo che si trovano nell’ hotel nel centro città. I turisti rimarranno in isolamento nell’albergo in attesa dell’esito del tampone faringeo che è stato fatto a tutti. Oltre ai turisti sono in isolamento anche venti persone circa, tra cui personale dell’hotel, che sono state più a stretto contatto col gruppo.

E poche ore fa i laboratori del Policlinico hanno individuato altri due casi di contagio nel gruppo di turisti bergamaschi. I tamponi su questi due ultimi casi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma, come quello della donna contagiata per prima, per ulteriori analisi. Per ora i due nuovi contagiati sono in buone condizioni di salute e sono rinchiusi nelle loro camere d’albergo in attesa che l’assessorato regionale alla Sanità decida se spostarli in una struttura ospedaliera attrezzata.