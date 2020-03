Coronavirus, salta la fila ed entra in supermercato: sfiorata la zuffa

Senza rispettare la fila, è entrata in un supermercato. All’uscita è stata ripresa da un uomo. Quest’ultimo, dopo uno scambio di vedute, l’ha offesa pesantemente, da li a poco, si è sfiorata la zuffa. L’intervento provvidenziale e tempestivo degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento ha evitato il peggio. Tutto quanto è successo davanti ad un supermercato della città dei Templi, mentre una ventina di persone, indossando mascherina e guanti e a distanza di sicurezza, si trovava in fila in attesa di entrare e fare la spesa. I poliziotti hanno raccolto i racconti dei due. La posizione dell’uomo è al vaglio.