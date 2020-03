Coronavirus, quarantena obbligatoria per quanti sono rientrati in Sicilia dallo scorso 14 marzo

Quarantena per quanti sono rientrati in Sicilia dallo scorso 14 marzo. Lo chiedevano in tanti la nuova misura per contrastare la diffusione del Coronavirus, è stata “sposata” in pieno con un’ordinanza dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Per quanti sono tornati a partire da quella data dovranno restare in isolamento obbligatorio e non potranno ricevere visite. L’accesso alle abitazioni è consentito, invece, alle badanti e ovviamente al personale sanitario, purché vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.

Al termine del periodo di quarantena, i cittadini in isolamento dovranno essere sottoposti obbligatoriamente al test del tampone rinofaringeo.