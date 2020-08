Migranti: 217 trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle

I 217 migranti, trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle con il pattugliatore Dattilo della Guardia costiera, non sbarcheranno. La nave e’ arrivata a Porto Empedocle e restera’ attraccata al porto con i migranti a bordo. Avrebbe dovuto rimanere in rada, ma a causa del mare mosso s’e’ optato per farla entrare in porto e attraccare alla banchina Sciangula. E’ stato predisposto un cordone di sicurezza e sorveglianza per tutta la notte. I migranti sbarcheranno solo quando – verosimilmente domani – verranno trovati i posti necessari per ospitarli. C’e’ infatti difficolta’ a trovare centri d’accoglienza che abbiano posti vuoti. I 217 extracomunitari hanno gia’ avuto l’esito negativo del tampone rino-faringeo. Andavano spostati dall’hotspot di Lampedusa, che e’ stato di fatto alleggerito. E il trasferimento andava fatto prima che le condizioni del mare peggiorassero ulteriormente. Adesso pero’ restano sul pattugliatore Dattilo.