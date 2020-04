Covid, mascherine e nuovi reparti, i vertici dell’Asp rispondono ai giornalisti. VIDEO

“Quella di dotare di un reparto Covid gli ospedali di Agrigento e Sciacca, non è stata dettata dall’alto, ma è stata una scelta ragionata, razionale, frutto del confronto con i nostri specialisti, come ad esempio gli anestesisti, i medici del pronto soccorso e degli specialisti di medicina interna, che ci ha consentito di individuare la migliore delle soluzioni praticabili per poter dare un’assistenza adeguata”. L’ha detto il direttore sanitario Gaetano Mancuso rispondendo alle domande dei giornalisti nella prima conferenza stampa online con i vertici dell’Asp.

All’incontro con i giornalisti era presente anche il commissario ad acta degli ospedali riuniti di Ribera e Sciacca, Alberto Firenze ed il direttore generale facente funzioni dell’Asp, Alessandro Mazzara.

Tra i provvedimenti annunciati da Mazzara c’è anche quello di realizzare il reparto di malattie infettive.

Ecco la videoconferenza in versione integrale