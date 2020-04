Coronavirus, “prezzi ingiustificati più alti”: controlli in supermercati e fruttivendoli

Sono in corso verifiche, e i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, da parte dei carabinieri forestale del Comando provinciale di Agrigento, dopo le tante segnalazioni di generi alimentari di prima necessità, e di altri prodotti quali e soprattutto frutta e verdura, che sarebbero venduti a prezzi ingiustificatamente più alti, nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Tutto quanto tende a tutelare il consumatore in un momento in cui, a causa del Covid-19, ci sarebbe stata un’ingiustificata corsa collettiva per riempire i carrelli. Qualche esercente avrebbe approfittato della situazione.

L’invito è anche quello di segnalare situazioni anomale. La collaborazione dei cittadini in questi casi è determinante.