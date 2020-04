Coronavirus, tanti cittadini in giro non rispettano le regole. Ancora file nei supermercati

Tanti cittadini non rispetterebbero i divieti per contenere i contagi dal Coronavirus, anche in presenza di ripetuti appelli e inviti a “restare a casa” da parte delle Amministrazione e dei vertici del Governo.

Negli ultimi giorni ad Agrigento, così come in alcuni centri vicini, Favara e Porto Empedocle, tanta gente si è ritrovata in “fila” ai supermercati, alla Posta e alle banche, ma anche in giro con l’auto e a piedi.

File in diversi supermercati, con il rischio di vanificare gli sforzi dei giorni scorsi. Da segnalare ancora una volta le tante telefonate giunte ai numeri di emergenza, per chiedere chiarimenti, soprattutto per uscire da casa , e per andare a fare la spesa.