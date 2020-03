La regione siciliana alla ricerca di posti letto per contrastare eventuale picco del contagio. Obiettivo arrivare a 590 di terapia intensiva entro la metà di aprile. Negli ospedali ma anche posti letto per ospitare i positivi per spezzare la linea di contagio. La regione pensa ad alberghi ed utilizzare le strutture delle opere pie.