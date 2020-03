Tutti uomini e mezzi a disposizione in campo. Così la Questura di Agrigento per far rispettare il decreto del Governo nazionale ed evitare il contagio da Coronavirus. Agenti della polizia di Stato in diverse zone della città pronti ad intervenire per qualsiasi problema. Auto e furgoni fermi in piazza detta Stazione, a Porta di Ponte e piazzale Rosselli. A coordinare tutte le operazioni il dirigente della sezione Volanti Francesco Sammartino.