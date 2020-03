Coronavirus, salgono a 62 i contagiati in Sicilia Soltanto uno è ricoverato in terapia intensiva Palermo, 10 mar. (askanews) –

Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia. Sono infatti 8 più di ieri le persone risultate positiveall’esame del tampone, portando il numero complessivo dei

contagiati da 54 a 62 oggi, secondo quanto comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Ma due terzi dei

pazienti contagiati sono a casa, anche se in isolamento, e due sono guariti. Attualmente sono 19 i pazienti ricoverati in

ospedale, e di questi solo 1 è in terapia intensiva per precauzione.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi,

di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni. In 41 sono in isolamento domiciliare. Dei 19 pazienti in ospedale, sette sono ricoverati a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna. Domani il prossimo aggiornamento, come comunica una nota della Regione.