AIUTIAMOCI COVID-19 AGRIGENTO: la nuova raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale

Salvatore Moribondo, lancia su gofoundme, una raccolta fondi per aiutare l’Ospedale di Agrigento e sostenere quanto più possibile l’Emergenza Covid 19.

Nel manifesto lanciato si legge:

“Tutti noi sappiamo il tragico momento che sta attraversando il mondo e soprattutto il nostro paese.

Io e altri ragazzi, membri del “fantasan”, abbiamo deciso di annullare la competizione fantacalcistica e devolvere il montepremi creando una raccolta fondi dedicata al nostro ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Cercando di arrivare quanto prima all’obiettivo prefissato e magari superarlo, per contribuire all’acquisto di respiratori, attrezzature e tutto quello che possa servire per un’adeguata cura.

Ci appelliamo al buonsenso delle persone, crediamo in noi e nel nostro paese , UNITI SI PUÒ. Come tutte le altre donazioni sta nel buon senso delle persone credere nel nostro operato. Siamo giá in contatto con il sindaco e con la segreteria del direttore sanitario dell’ospedale di agrigento. Al termine della campagna preleveremo i fondi raccolti e partirà un bonifico direttamente all’Ospedale San Giovanni di Dio. Ovviamente il tutto sarà documentato e reso pubblico”.