Coronavirus, nessun caso accertato. Tanti lavoratori e studenti tornano a casa

Al momento non si sono registrati casi di Coronavirus in Sicilia. Soltanto una decina di casi sospetti, ma, cosa importante, sono stati tutti immediatamente diagnosticati in 12 ore grazie ai tamponi eseguiti nei Policlinici di Palermo e Catania.

In provincia di Messina, a San Fratello, sono ancora in isolamento le due famiglie state a contatto con l’insegnante rientrata da Codogno.

Intanto tra Palermo e Catania, continuano ad arrivare persone dagli aeroporti di Lombardia e Veneto, e il personale non riesce a controllare tutti gli arrivi.

A Punta Raisi, la Gesap e la Sac hanno istallato i dispenser con il disinfettante per le mani e questa mattina arriveranno i termoscanner che affiancheranno i termometri a infrarossi. Molti lavoratori e studenti siciliani in queste ore stanno tornando dalle regioni del Nord nell’Isola.