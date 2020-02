L’Akragas ne fa 5 contro l’Alcamo

l’Akragas travolge l’Alcamo ultimo in graduatoria grazie alle doppiette di Taormina (35’ pt, 80’st.), e di capitan Gambino (65’ st. , 70’ st. ), e al gol di Samuele La Rocca al 54’ minuto del secondo tempo. I biancazzurri di mister Vullo grazie a questa vittoria raggiungono il Canicattì al secondo posto a quota 49 punti dopo il pari a reti bianche della formazione di mister Pippo Romano sul campo del Mazara, mentre la capolista Dattilo consolida sempre di più la prima posizione in classifica dopo la vittoria per 3 a 0 in casa del C.U.S. Palermo.

Il prossimo turno vedrà i Giganti di scena allo stadio “Giovanni Bruccoleri ”, in occasione dell’attesissimo derby con il Pro Favara (che all’andata vide i biancazzurri vittoriosi per 2 reti a 0 ), mentre Canicattì e Dattilo saranno impegnate rispettivamente con il Monreale e l’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo.

Classifica che dopo 23 giornate recita:

Dattilo Noir : 57

Akragas 2018 : 49

Canicattì : 49

Sancataldese Calcio : 41

Geraci : 41

Parmonval : 36

Sporting Vallone : 35

Mazara Calcio : 33

Castellammare Calcio 94 : 33

Don Carlo Misilmeri : 30

C.U.S. Palermo : 26

Pro Favara : 25

Oratorio San Ciro e Giorgio : 23

Cephaledium Calcio (-1 ) : 15

Monreale Calcio: 10

Alba Alcamo 1928 : 5