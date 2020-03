Coronavirus. Negativi i tamponi di medici, infermieri e paziente reparto Cardiologia

Negativo il tampone su due medici, due infermieri e una paziente del reparto di Cardiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Tutti quanti erano stati sottoposti all’esame dopo che una 75enne di Favara, ricoverata nello stesso reparto era risultata positiva al Covid-19.

Il numero di contagiati dal Coronavirus in provincia di Agrigento ieri ha avuto un’impennata. Sono 28, cinque in più rispetto al giorno precedente. L’ultimo positivo un medico in pensione di Palma di Montechiaro, tornato da una decina di giorni dal Nord Italia, dove risiede una figlia dell’uomo. Sottoposti al tampone anche la moglie e il figlio.