Prete sul sagrato, parrocchiani al balcone: intero quartiere diventa chiesa all’aperto. VIDEO

“NON PERDIAMO LA SPERANZA: DIO È CON NOI”: IN STRADA, AL DON GUANELLA, PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA

IL QUARTIERE DEL CAMPO SPORTIVO SI TRASFORMA IN CHIESA ALL’APERTO

In strada, a pochi passi dalla porta della parrocchia, in quello spazio ristretto consentito dalle normative vigenti, a portare quella che la Chiesa ritiene la più potente delle benedizioni, quella impartita direttamente con l’Eucaristia. I tre sacerdoti della parrocchia agrigentina Madonna della Provvindenza, opera don Guanella, hanno ieri risposto ai tanti parrocchiani che chiedevano un aiuto spirituale in un momento difficile come quello dovuto al coronavirus e alle strategie per difenderci da esso. Nel giorno in cui la Chiesa italiana accendeva, su invito del Papa, un lumino nelle case, loro hanno accesso tutte le luci del loro oratorio Don Guanella, e, poco prima del Rosario che tutta la cristianità ha recitato alle ore 21, don Soosai, don Juan Manuel e il parroco, don Giacomo Panaro, hanno impartito la benedizione eucaristica, hanno pregato e hanno cantato. Dai balconi del quartiere, illuminati a giorno, la risposta corale ed emozionante della gente, invitata a stare attenta e a rispettare le indicazioni, ma anche a non perdere la speranza.

Chiara Ippolito