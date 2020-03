Coronavirus, “Sto andando a pulire il giardino della mia casa”. Tre persone denunciate

In piena emergenza Coronavirus, con migliaia di famiglie costrette a restare nelle loro abitazioni per fermare i contagi, c’è chi ancora oggi ignora i divieti come se nulla fosse. Almeno tre le persone denunciate dagli agenti della polizia Locale di Agrigento, nelle ultime ore, ai sensi dell’articolo 650, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

«Buongiorno che ci fa in giro?»; «Sto andando a pulire il giardino della mia seconda casa». Questa una delle motivazioni fornite ai vigili urbani impegnati in posti di controllo in centro città.

Un altro ancora ha dichiarato che veniva da fuori città, e stava tornando a casa, ma nella autocertificazione consegnata agli agenti c’era scritta tutt’altra motivazione. Entrambi sono stati denunciati.