Coronavirus: Musumeci invoca l’esercito in Sicilia

Coronavirus: Musumeci, serve esercito in Sicilia per arrivi Per contrastare chi torna dal Nord e potenziare controlli – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci invoca “l’intervento dell’Esercito” per “contrastare gli arrivi dal Nord Italia” nell’isola. La proposta e’ stata lanciata dal Governatore nel corso della trasmissione “Mezz’ora in piu'” su Rai3. “I prefetti sono stati avvertiti – dice Musumeci – si tratta di destinare una parte dei soldati che gia’ sono su strada ai controlli nei punti di arrivo in Sicilia”. Ieri il presidente della Regione aveva espresso preoccupazione per il rientro di oltre 31 mila persone in pochi giorni provenienti dal Nord Italia, sollecitando al ministro dell’Interno Lamorgese “maggiori controlli”.

