Coronavirus: Musumeci, arriveremo pronti a picco di fine marzo

“Vogliamo essere certi di arrivare puntuali, con i mezzi di cui disponiamo, all’appuntamento col picco dell’epidemia che gli esperti ipotizzano tra la fine di marzo e i primi di aprile”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Misumeci, dopo il sopralluogo all’ospedale San Marco di Catania. Musumeci e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, sono stati anche nel reparto di Rianimazione, dove sono ricoverati pazienti in terapia intensiva.”Vorrei far visitare questi posti – riprende il

presidente – a tutti coloro che, ancora oggi, continuano ad andare in giro per le strade della Sicilia o a riunirsi dicendo ‘tanto a me non accade niente’. Le immagini di questi reparti sono davvero difficili da dimenticare”. (AGI)