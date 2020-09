Coronavirus in Sicilia, registrati 90 nuovi casi (5 nell’Agrigentino)

Registrati 90 nuovi casi di positività, nelle ultime 24 ore, in Sicilia (dato aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 16 settembre), a fronte di oltre cinquemila tamponi effettuati. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Ieri erano stati 77.

Nel dettaglio delle province questa la distribuzione: 35 a Catania, 33 a Palermo, 5 ad Agrigento, 4 a Messina, 7 a Enna, 1 a Ragusa, 4 a Trapani, e 1 a Caltanissetta. Nessun caso a Siracusa.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 1.988, di cui 155 persone ricoverate in ospedale con sintomi, 16 in Terapia intensiva, e 1.817 in isolamento isolamento domiciliare. Tre i morti, e il totale complessivo delle vittime è salito a 295.