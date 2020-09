Maltempo: strade come fiumi, e allagamenti un po’ ovunque

Strade come “fiumi”, allagamenti un po’ ovunque, e auto impantanate. E super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, alle prese con diversi interventi. Impegnati anche le forze dell’ordine, i vigili urbani e il personale di Anas e del Libero Consorzio.

Sono le conseguenze della forte pioggia caduta nel pomeriggio ad Agrigento. I maggiori problemi nelle zone periferiche, a San Leone, precisamente lungo il viale delle Dune, al Villaggio Mosè, in viale Cannatello. Qui l’acqua alta ha invaso i parcheggi di diversi esercizi commerciali. In un tratto è scoppiata la fogna. Alcune autovetture sono rimaste impantanate in via Piersanti Mattarella, in viale Cannatello, e in via Unità d’Italia, dove un ristorante sarebbe rimasto allagato.

Ad aggravare la situazione in alcune zone di Agrigento il mancato intervento per disotturare caditoie e tombini.