Raffadali, le forze del centro sinistra candidano a sindaco l’ex segretario comunale Domenico Tuttolomondo

Domenico Tuttolomondo, ex segretario comunale, è il candidato sindaco delle forze di centro sinistra, PD, Risorgimento Socialista e Alleanza Civica alle elezioni amministrative di Raffadali del prossimo 4 ottobre.

La designazione di Tuttolomondo è stata ufficializzata dal Pd e sancita nel corso di una riunione del direttivo locale. La proposta ha ricevuto il pieno e convinto sostegno degli alleati della coalizione.

Stimato ed apprezzato professionista, Tuttolomondo, oggi in pensione, ha iniziato la sua lunga carriera di segretario proprio a Raffadali. Recentemente ha ricoperto la carica di assessore “tecnico” al bilancio e finanze nella città di Licata. Profondo conoscitore della macchina amministrativa, Mimmo Tuttolomondo è autore del volume “L’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Sicilia”. “Tuttolomondo- dichiara il segretario regionale di Risorgimento Socialista, Nino Randisi- ha l’autorevolezza e la competenza giuridica per potere amministrare il comune nel solco del rinnovamento, del cambiamento, del progresso sociale e culturale. La sua designazione unitaria, per quello che ci riguarda, rappresenta una forte e netta discontinuità contro ogni forma di gestione feudale del governo locale”. ” Siamo sempre aperti e disponibili a quanti intendono adesso, alla luce di questa candidatura, dare un sostegno concreto ed operativo alla coalizione, a partire dalla composizione della lista civica di appoggio che stiamo preparando. Il nostro candidato- conclude Randisi- è già al lavoro in queste ore per ampliare la base della coalizione con coloro che sottoscriveranno il documento che sancisce l’alleanza di centro sinistra e successivamente il programma elettorale”.

Per Francesco Gambino, già presidente del consiglio comunale in questa legislatura e attuale segretario del gruppo politico di Alleanza Civica ” la candidatura del dott. Domenico Tuttolomondo, da anni al servizio delle Istituzioni, saprà dare nuovi stimoli alla comunità raffadalese e a quanti vorranno sposare questo progetto che ha come punti cardine lo sviluppo, l’aggregazione e la crescita del territorio con una programmazione costante e durevole per tutta la durata del mandato”. “Vogliamo creare un laboratorio politico- conclude Gambino- da cui far scaturire il nostro programma di lavoro che non sarà quindi un pacchetto chiuso presentato ai cittadini, ma nascerà dall’ascolto e dalle idee dei cittadini, realizzato da giovani e da professionisti che con gioia e grande entusiasmo si sono già messi a lavoro”.

Per il Pd la candidatura di Tuttolomondo” rappresenta la vera novità di queste elezioni e costituisce per i raffadalesi un opportunità per avviare decisamente un percorso civico di cambiamento che mette al centro il bene comune. Un nuova idea di paese, più solidale e vicino ai bisogni dei propri cittadini. Una candidatura che potrà sparigliare e invertire le dinamiche della politica locale determinata spesso da rapporti familiari, amicali e clientelari, rappresentando essa stessa per la storia personale del candidato, un punto di svolta e di crescita per la nostra comunità”.