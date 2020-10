Coronavirus in Sicilia, 708 nuovi casi (80 in provincia di Agrigento), e 10 morti

Stabile la curva epidemiologica in Sicilia, e nelle ultime 24 ore, registrati 708 nuovi casi da Covid, a fronte di 7.499 tamponi effettuati, e purtroppo ci sono altri 10 morti. Lo riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus, aggiornato alle ore 15 di oggi mercoledì 28 ottobre.

A livello provinciale: 228 casi a Palermo, 173 a Catania, 99 a Ragusa, 80 ad Agrigento, 53 a Trapani, 42 a Siracusa, 24 a Messina, 9 a Caltanissetta e 0 a Enna.

Il numero degli attuali positivi è di 12.188, di cui 11.290 in isolamento domiciliare, 787 ricoverati in ospedale con sintomi e 111 in Terapia intensiva. I casi complessivi di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sono 19.033; i guariti 6.386; i decessi salgono a 459.