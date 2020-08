Coronavirus in Sicilia, 44 nuovi casi. Sette sono migranti

Altri 44 nuovi positivi in Sicilia (uno in provincia di Agrigento), nelle ultime 24 ore (oggi venerdì 21 agosto). Il dato è stato diffuso dalla Protezione civile nazionale e dal ministero della Sanità. Non ci sono state vittime.

Nel dettaglio dei 44 positivi, 10 di cui 7 migranti nella provincia di Ragusa, 16 Catania, 1 Agrigento, 8 Caltanissetta, 6 Palermo, 1 Messina, 2 Siracusa.

I tamponi eseguiti sono stati in totale 3129. Gli attuali positivi nell’Isola sono 828, dei quali 775 in isolamento domiciliare e 53 persone ricoverate in ospedale, di cui 8 in terapia intensiva.