Valle dei Templi, oltre 17 mila visitatori in 3 giorni. Firetto: “Sono cifre del tutto insperate”

Oltre 17 mila visitatori alla Valle dei Templi in soli tre giorni. Martedì sono stati 5.541, mercoledì 6.325 e giovedì 5.713. Sono turisti italiani, ma anche provenienti da ogni parte d’Europa. Sono questi i numeri che mediamente le biglietterie registrano nelle prime domeniche del mese, quando l’ingresso è gratuito. “La nostra area archeologica supera pertanto ancora una volta gli altri siti siciliani e perfino il Colosseo”, dice il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

“Sono cifre del tutto insperate per il turismo agrigentino, soprattutto in periodo Covid, che ha gravato pesantemente sul turismo straniero d’Oltreoceano – continua il primo cittadino -. I risvolti positivi di queste presenze, sia italiane che straniere, sono ben visibili anche in città e nella località balneare di San Leone. In periodo di lockdown pensare all’estate in questi termini sembrava impossibile. Tutto ciò è certamente il frutto di una visione e di una buona campagna di comunicazione che ha lanciato l’immagine di Agrigento e della sua Valle dei Templi come meta turistico-culturale tra le più ambite a livello internazionale”.

“Fondamentale è stata l’eco di alcuni grandi eventi, quali le due edizioni del Google Camp e la sfilata di Dolce & Gabbana – conclude -, di cui ancor oggi vengono proposti video e servizi fotografici, oppure i progetti culturali quali Agri-gentium: landscape regeneration per il Premio del Paesaggio, con cui la Valle dei templi ha conquistato il podio, e la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2020, per la quale è giunta in finale, con un programma e un progetto di rete che ha messo in difficoltà altre nove città italiane”.