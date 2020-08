Congratulazioni al riberese Vincenzo Italiano che conquista la serie A di calcio con Spezia.

Lo Spezia e’ in Seria A! La gioia piu’ grande dopo 114 anni di storia, una serata indimenticabile, attesa da una vita da ogni tifoso dei bianchi. Una serata, quella di ieri, iniziata molto prima, nel pomeriggio, con migliaia di tifosi a scortare il pullman dei giocatori dall’hotel allo stadio, un tripudio di cori, fumogeni, passione. Porte chiuse al Picco per il Covid-19, ma il popolo dello Spezia non ha rinunciato a sostenere la squadra dall’esterno dell’impianto. Poi la gara, con VINCENZO ITALIANO, gia’ vincente la scorsa stagione con il Trapani, proprio ai play-off, dalla Serie C alla B, a schierare la solita formazione di Frosinone all’andata. Il gol di Rohden preoccupa, ma i bianchi pur con il “braccino” riescono a portare a casa la minima sconfitta che vale la categoria superiore. Al fischio finale il delirio in campo e all’esterno dello Stadio dove erano assiepati migliaia di tifosi, con la corsa dei giocatori verso la recinzione per salutarli. (ITALPRESS)