CORONAVIRUS. IN SICILIA 2 OSPEDALI HUB PER ACQUISTO FARMACO ARTRITE SARANNO IL VILLA-SOFIA CERVELLO DI PALERMO E IL POLICLINICO DI CATANIA

L’ospedale ‘Villa Sofia-Cervello’ di Palermo e il Policlinico ‘Vittorio Emanuele’ di Catania saranno i due hub per l’acquisto e lo smistamento del RoActemra (Tocilizumab), il medicinale finora utilizzato, con successo, per il trattamento dei pazienti affetti da polmoniti causate dal

Covid-19. Lo ha deciso l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

In una nota indirizzata ai dirigenti generali delle Aziende sanitarie Razza ha individuato la struttura palermitana come riferimento per i Centri ospedalieri del bacino occidentale (AGRIGENTO, Caltanissetta, Palermo e Trapani), e quella etnea per la zona orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa).

Il Tocilizumab e’ un farmaco nato per curare l’artrite reumatoide ed e’ iniettato per via endovenosa. Le sue caratteristiche lo hanno reso efficace nella riduzione degli effetti del coronavirus a carico del sistema polmonare.