Agrigento e il flashmob nazionale, musica al balcone in città – VIDEO

Apriamo le finestre, usciamo sul balcone e suoniamo, rimaniamo insieme anche se lontani.

Dalla Sicilia al resto d’Italia per dire attraverso la musica : vogliamo abbracciarvi tutti, supereremo anche questo.

Con questo messaggio circolato sui social e su WhatsApp, alcuni artisti agrigentini hanno sposato l’idea ed hanno organizzato un flashmob sonoro, “Ovunque tu sia”, i tre musicisti sono Filippo Alfano, Giuseppe Sirena e Nino Casesa e tutto questo ha suscitato entusiasmo e ,naturalmente, molta simpatia.

Sono in molti in Italia ad aver risposto al richiamo mettendosi alle finestre e dispensando note e musica a favore di tutti, ed anche i tre agrigentini hanno voluto regalare un momento alternativo, di gioia ed umanità in questa particolare momento difficile da vissuto. Hanno infatti improvvisato alcuni brani della tradizioni siciliana.

Non c’è quarantena che tenga. Né distanza, né barriera. Vogliamo solo parlare della musica. Che è sempre meravigliosa.

Così, nel video girato tra i condomini di un quartiere popolare ad Agrigento, sentiamo suonare le fisarmoniche, i tamburi ed i friscaletti per raccontare in musica un messaggio al paese : Vogliamo abbracciarvi tutti e quanto prima passerà.

Lello casesa